OTSEBLOGI JA -GALERII | Eesti filmi- ja teleauhindade galal selguvad parimatest parimad 

EFTA 2020 nominendid:

FILMIKATEGOORIAD

Parim mängufilm

❖ “Johannes Pääsukese tõeline elu” (Režissöör: Hardi Volmer)

❖ “Skandinaavia vaikus” (Režissöör: Martti Helde)

❖ “Tõde ja õigus” (Režissöör: Tanel Toom)



Parim dokumentaalfilm

❖ “Aasta täis draamat” (Režissöör: Marta Pulk)

❖ “Ott Tänak – The Movie” (Režissöör: Tarvo Mölder)

❖ “Surematu” (Režissöör: Ksenija Ohhapkina)



Parim animafilm

❖ “Orpheus” (Režissöör: Priit Tender)

❖ “Toomas teispool metsikute huntide orgu” (Režissöör: Chintis Lundgren)

❖ “Vanamehe film” (Režissöörid: Mikk Mägi, Oskar Lehemaa)



Parim lühifilm

❖ “Karv” (Režissöör: Oskar Lehemaa)

❖ “Uued algused” (Režissöör: Tanno Mee)

❖ “Virago” (Režissöör: Kerli Kirch Schneider)



Parim naisnäitleja

❖ Ester Kuntu (“Tõde ja õigus”)

❖ Kersti Heinloo (“Kiirtee põrgusse”)

❖ Rea Lest (“Skandinaavia vaikus”)



Parim meesnäitleja

❖ Priit Loog (“Tõde ja õigus”)

❖ Priit Võigemast (“Tõde ja õigus”)

❖ Sten Karpov (“Karv”)



Parim režissöör

❖ Marta Pulk (“Aasta täis draamat”)

❖ Oskar Lehemaa (“Karv”)

❖ Tanel Toom (“Tõde ja õigus”)



Parim stsenarist

❖ Mikk Mägi, Oskar Lehemaa, Peeter Ritso (“Vanamehe film”)

❖ Nathaniel Price & Martti Helde (“Skandinaavia vaikus”)

❖ Tanel Toom (“Tõde ja õigus”)



Parim operaator

❖ Erik Põllumaa & Sten-Johan Lill (“Skandinaavia vaikus”)

❖ Mattias Veermets (“Süda Sõrve sääres”)

❖ Rein Kotov (“Tõde ja õigus”)



Parim helilooja

❖ Jakob Juhkam (“Aasta täis draamat”)

❖ Mick Pedaja (“Skandinaavia vaikus”)

❖ Sten-Olle Moldau, Lauri Kadalipp (“Vanamehe film”)



Parim filmikunstnik

❖ Jaagup Roomet (“Tõde ja õigus”)

❖ Triin Paumer, Sven-Tõnis Puskar (“Vanamehe film”)

❖ Triin Valvas (“Karv”)



Parim helirežissöör

❖ Aleksandra Koel, Markus Andreas (“Karv”)

❖ Matis Rei (“Skandinaavia vaikus”)

❖ Tanel Kadalipp (“Vanamehe film”)



Parim monteerija

❖ Hendrik Mägar (“Aasta täis draamat”)

❖ Hermes Brambat (“Ott Tänak – The Movie”)

❖ Oskar Lehemaa (“Vanamehe film”)



Parim kostüümikunstnik

❖ Anna-Liisa Liiver (“Skandinaavia vaikus”)

❖ Kristiina Ago (“Tõde ja õigus”)

❖ Mart Sander (“Kõhedad muinaslood”)



TELEKATEGOORIAD

Parim teleseriaal

❖ “Alo” (Kanal 2)

❖ “Kättemaksukontor” (TV3)

❖ “Lahutus Eesti moodi” (ETV)

❖ “Reetur” (Elisa)

❖ “Õnne 13” (ETV)



Parim tõsielusaade

❖ “Kaks kanget Sovetistanis” (TV3)

❖ “Rahvusülikooli sajand” (ETV)

❖ “Rakett 69” (ETV)

❖ “Roaldi retked” (Kanal2)

❖ “Üle noatera” (Elisa)



Parim reality-show

❖ “Eesti selgeltnägijate tuleproov” (TV3)

❖ “Rannamaja” (TV3)

❖ “Suunamudijate meistriklass” (Kanal2)

❖ “Tõelised kangelased” (Kanal2)

❖ “Üle parda” (ETV)



Parim päevakajasaade

❖ “Aktuaalne kaamera” (ETV)

❖ “Esimene stuudio” (ETV)

❖ “Laser” (TV3)

❖ “Ma pääsesin Estonia katastroofist” (TV3)

❖ “Reporter” (Kanal2)



Parim meelelahutussaade

❖ “Hommik Anuga” (ETV)

❖ “Kaks kanget Sovetistanis” (TV3)

❖ “Meie aasta Aafrikas” (Kanal2)

❖ “Rakett 69” (ETV)

❖ “Ringvaade” (ETV)



Parim uus saade

❖ “Joel Ostrati suur õhtusöök” (TV3)

❖ “Laser” (TV3)

❖ “Roaldi retked” (Kanal2)

❖ “Üle noatera” (Elisa)

❖ “Üle parda” (ETV)



Parim erisaade

❖ “Eesti laul 2019” (ETV)

❖ “Kaks kanget. Suur aastavahetusshow” (TV3)

❖ “Eesti Muusikaauhinnad” (Kanal2)

❖ “Laulu- ja tantsupidu 2019 „Minu arm“” (ETV)

❖ “Viljandi folk ülekanne 2019” (Inspira)



Parim ajakirjanduslik lugu

❖ “Biolisand” (Laser, TV3)

❖ “Jane Paberiti lood” (Taavi Eilat, Pealtnägija, ETV)

❖ “Kagu-Eesti tormi kajastus” (Mirjam Mõttus, ETV)

❖ “Päriselu lood: Globalistid või natsid” (Elo Mõttus, Kanal2)

❖ “Vihkav Eesti” (Eeva Esse, Kanal2)



Parim intervjueerija

❖ Andres Kuusk (Esimene stuudio, ETV)

❖ Marii Karell (Laser, TV3)

❖ Marko Reikop (Intervjuu president Kersti Kaljulaidiga, ETV)

❖ Roald Johannson (Roaldi nädal, Kanal2)

❖ Taavi Libe (Seitsmesed: Duubel, TV3)



Parim meelelahutussaate juht

❖ Grete Lõbu & Marko Reikop (Ringvaade, ETV)

❖ Kristjan Jõekalda & Teet Margna (Kaks kanget LIVE, TV3)

❖ Piret Laos, Jüri Butšakov ja Robert Rool (Õhtu!, Kanal2)

❖ Tõnis Niinemets (EFTA gala, ETV)

❖ Tuuli Roosma (Meie aasta Aafrikas, Kanal2)



Parim sarjanäitleja

❖ Helgi Sallo (Õnne 13, ETV)

❖ Liina Vahtrik & Jan Uuspõld (Lahutus Eesti moodi, ETV)

❖ Pääru Oja (Lõks, TV3)

❖ Tambet Tuisk (Reetur, Elisa)

❖ Tõnis Niinemets (Alo, Kanal2)



Parim reporter

❖ Eda-Liis Kann (Reporter, Kanal2)

❖ Jüri Muttika (Ringvaade, ETV)

❖ Marek Lindmaa (Sotid selgeks, TV3)

❖ Marian Võsumets (Reporter, Kanal2)

❖ Tarmo Tiisler (ETV)



Aasta sisulooja

❖ Ivar Vigla (Kanal2)

❖ Kai Väärtnõu (ETV)

❖ Martin Algus (Elisa)

❖ Mihkel Ulman (TV3)

❖ Piret Eero (ETV)



Aasta vormilooja

❖ Andres Lepasar (ETV)

❖ Anna Stepanova (TV3)

❖ Ergo Kuld (Elisa)

❖ Indrek Simm (TV3)

❖ Marianne Kõrver (Kanal2)