Taavi Libe hakkab kajastama Eesti elu ja inimesi: soovin, et vaataja saab tõelise emotsioonide paleti 

Taavi soovib, et vaataja saaks tõelise emotsioonide paleti. “Saates on kindlasti palju lõbusaid ja naljakaid lugusid. Soovin seda teha teha kerges ja meelelahutuslikus võtmes. Neljapäevaõhtul tahab inimene diivani peal muiata ja vaikselt nädalavahetusele vastu minna,” räägib ta. “Küll aga praegu, mil koroonakriis eskaleerub ja töötus aina kasvab, tahan üksikisiku tasandil seda probleemi käsitleda ehk kuidas saab hakkama lihtne eesti inimene, kui ühel hetkel tööd ei ole.”

“Mulle on alati meeldinud suhelda erinevate inimestega ja tundub, et see on hästi õnnestunud: inimesed on ennast päris hästi avanud. Sellist saadet nagu “Märgatud Eestis” vist väga ei ole. On küll paar sarja, mis lahkavad reportaažina inimeste probleeme, aga sellist asja, kus inimestele minnakse külla rõõmuga, on vähe,” räägib Taavi. “Stuudiosaateid on väga palju ja vahelduseks on reportaaže teha puhas lust. Kui saate tegemise pakkumine tuli, haarasin sellest kohe kinni.”

Taavi usub, et ka vaatajale kulub reportaažidest koosnev saade ära. “Stuudiosaated on huvitavad, aga telemaastikul on neid kuidagi liiga palju. Usun, et reportaažid eesti elust on vaatajatele huvitavad ja loodan, et nad võtavad saate hästi vastu.”