„Pealtnägija“ saates skandaali kommenteerinud Kivisaar: see oli tõsine kallaletung mu elu, töö ja pere vastu 

Kui näitleja Marika Korolev suutis mõne aasta eest vastutusele võtta netiräuskajad, kes teda sõimasid, tervitati tema advokaati Robert Sarve kui printsi valgel hobusel. Nüüd on aga noor advokaat teinud mõnede meelest laimuhagidest rahaveski, mis teeb inimväärikuse kaitsele hoopis karuteene. Enim kõneainet andnud näide on Alari Kivisaare hagi kunstitudeng Katrina Raiendi vastu, kus raadiomees küsib 75 000 eurot.

Katrina Raiend rääkis, et petitsioon oli mõeldud justkui palvekirjana tööandjale. „Minul ei ole ilmselgelt võimalik hääletada välja inimesi avalikust ettevõttest. Minul on võimalik koondada kokku sarnaste arvamustega inimesed ja esitada palvekiri. Enne petitsiooni tegelikult mõttekaaslastega me kirjutasime kirju Sky meediale. Sellele ei tulnud kahjuks soovitud vastust ja siis oligi võetud järgmine samm, et näidata, et on neid inimesi, kes ei ole nõus selliste asjadega ja neid on palju,“ sõnas Raiend.

Staažika saatejuhina teab Kivisaar, et kuulajate terav tagasiside on n-ö ametisse sisse kirjutatud. Teda on varemgi lõualõksutamise eest hurjutatud, kirjutatud isegi kriitilisi artikleid. Kuid organiseeritud kampaania kinga andmiseks, mis viimaste andmete kohaselt kogus üle 6000. allkirja, läbib ka tema paksu naha. „Sa võid taluda neid mõnitusi, halvasti ütlemisi, valesti tõlgendamisi, aga seda ka teatud piirini ja see piir sai seekord totaalselt ületatud,“ tunnistas raadiohääl.

Kivisaar andis kaheksa päeva hiljem vastulöögi avalikus pöördumises, kus teatas, et asub võitlema petitsiooni algatajatega.

Katrina Raiend tunnistas, et petitsioon ei olnud isiklik rünnak, vaid pöördumine ettevõtte poole. „See ei ole kunagi mõeldud kellegagi tühistamiseks või kellegi elu hävitamiseks,“ ütles Raiend. Samas märkis ta, et inimesed, kes ei ole nõus lõpetama rassistlikke või naistevaenulikke kommentaaride ütlemist, ei peakski olema avaliku elu esinejad.

„Mitte mingilt plaani ei ole olnud kellegi elu ära rikkuda. Plaan on alati olnud, et avaliku elu tegelane võiks vastutada oma sõnade eest, olla valmis kriitikaks ning valmis seda vastu võtma. Ja sellest kriitikast olenevalt siis kas õppida ümber natuke või vabandada inimeste ees, kellele ta on haiget teinud,“ tunnistas Raiend.