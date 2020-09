Nõgene: turismisektorit tuleks toetada vähemalt järgmise suveni 

"Me planeerime nii ja tegelikult on see ka palve Eesti valitsusele. See sektor taastub, aga küsimus on, mis hetkel. Umbes kolmandik inimestest peab valima teise sektori töötamiseks lähiaastatel. Aga sellel sektoril on potentsiaal taastuda ja suurendada Eesti SKP-d senise kaheksa protsendi asemel veelgi. Selleks aga tuleb kriitiline mass neid inimesi, kes selles sektoris töötavad, hoida vähemalt järgmise aasta suveni palgal, vastasel juhul see kompetents kaob ja meil on taastumisel teiste riikide suhtes turul kehvem konkurentsisituatsioon," ütles Nõgene.