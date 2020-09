AVALDA ARVAMUST | Kuidas meeldis „Rannamaja“ teise hooaja avasaade? 

Helena ei kahetse juhtunut ja tõi välja, et vahekorras olek on tavaline asi. „Tüdrukud arvavad, et ma olen tagasihoidlik ja mulle ei meeldi seksida, aga ma olen tegelikult täiesti vastupidine. Sellesmõttes ma ei kahetse kindlasti. See on asi, mida kõik teevad nagunii, lihtsalt oleneb kus. Juhtus siin, siis juhtus siin.“