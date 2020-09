Aina kuumemaks läheb! „Rannamaja“ Toomas ja Helena astusid lubadustest hoolimata kaamerate ees vahekorda 

Helena ja Toomase tubane kireöö Foto: Kuvatõmmis/"Rannamaja"

“Kui oled siin saates olnud, jääb külge mingi imago. Kui jääb see imago, et sa oled Toomas, kes on saates seksinud, siis see on enda jaoks muserdav,” ütles noormees. Ka Helena ütles, et kaamerate ees ei oleks mingi õige seks ja see tegeuv on liialt intiimne, et saates seda tegema hakata. Toomas nõustub, et kaamerate ees seksimine paneks pinge peale. “Seda näeb terve Eesti rahvas, seda ei ole vaja! Saab ka ilma selleta, see kasvatab meis endast kannatust,” ütles ta. Ju siis see kannatus sai siiski otsa.