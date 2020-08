Linna tunnistab, et enne kehakaunistuse tegemist oli tal hirm. „Vererõhk oli ikka üleval. Arvan, et see on enamikel, kes tätoveeringut tegema lähevad, kui nad just vintis pole,“ naerab ta. „Ma ju ei teadnud, mis mind ees ootab. Keegi ütles, et see on selline tunne, nagu keegi põletaks suitsukoniga, aga ma ei tea seda tunnet, sest keegi pole mind suitsukoniga põletamas käinud,“ lisab Reet.

Tätoveeringu kavand võttis üksjagu aega, sest see pidi mahtuma poole tunni sisse. „Ma ei olekski midagi suurt tahtnud, värvilist hoopiski mitte. Nii saigi mõeldud, et see võiks olla päike, mis märgib minu suhteliselt positiivset elufilosoofiat, lisaks natuke kuud – see on elu,“ ütleb ta.

„Minu tunnuslause saates oli „Maapealne paradiis on rock’n’roll“. Olen ikkagi rock’n’roll’i põlvkonnast, meie noorusajal olid Woodstock, The Beatles, Elvis Presley, Janis Joplin ja Jimi Hendrix. Minu jaoks sümboliseerib see aeg lillelapseks olemist, kelleks ma ennast ka pean. Mul on isegi laul „Lillelapse tango“, mis on minu viimase aja hitt,“ räägib Linna.

Kui tavaliselt on tätoveeringute tegemise puhul nii, et esimene ei jää viimaseks, siis Linna kinnitab, et tema puhul see ei kehti. „Arvan, et olen sellest east juba välja kasvanud ja järgmist ei taha ma kindlasti, mulle piisab sellest täiesti. Kuid tore oli jälgida, kuidas nii üks kui teine tulid tätoveerija Bibi Kahki juurde, võtsid ta telefoninumbri ja küsisid, kus ta töötab, sest nad tahaksid ka tätoveeringut.“