Jüri Muttika „Teneti“ tegijate intervjueerimisest: usun, et suutsime neid heas mõttes üllatada 

Kogu lugu jookseb tagasi aastasse 2018, kui hakkasid liikuma jutud, et siia on oodata maailma suurimat filmiproduktsiooni. “Küll aga polnud teada, kes on need filmitegijad. Teadsin vaid, et Eestis hakkab produktsiooni majutama Allfilm, kellelt uurisin veidi infot, aga vaikus oli üsna sünge,” meenutab Muttika. “Kui aga kevadel hakkas saladuseloori vahelt paistma Christopher Nolani nimi, selgus, et mingit kajastus võtete ajal ei võimaldata.”

Esialgu pidi “Tenet” esilinastuma 17. juulil 2020, kuid seoses koroonaviirusega lükati seda edasi. “Mingil hetkel hakkas koitma, et Euroopas mingid esilinastused siiski tulevad ja nimekirjas on ka Eesti. See andis signaali, et võib-olla peaks siiski uurima, mis plaan on ja kas kohalik levitaja saab jagada kasvõi promomaterjali või treilerit. Siis tuli neilt ootamatult kõne, kus küsisid, kas meil on tehnilist võimekust teha intervjuu Robert Pattinsoni ja teiste peaosalistega. See pani meid muidugi rõõmust lakke hüppama ja tundsime, et saime ainulaadse võimaluse, kui pakkumine tuleb otse filmi levitaja käest,” meenutab Muttika.

Ainulaadne võimalus

“Intervjuud toimusid Zoom keskkonnas ja jutuajamine kestis vaid neli minutit, sest tootja oli kehtestanud vastavad standardid. Ühel kenal õhtul istusin arvuti ette ja lähenesin teatud lehekülje kaudu ooteruumi, kus oli palju filmiajakirjanike üle terve maailma. Ootamine oli pikk ja veidi pingeline. Järsku tuli teade, et nüüd on minu kord, paarkümmend sekundit ja seal nad olid – Robert Pattinson, John David Washington ja Elizabeth Debicki,” räägib Muttika. “Nad olid väga rõõmsad, mäletasid hästi Tallinnat ja meenutasid filmivõtteid ning eestlasi hea sõnaga. Pattinson ütles, et oleks korteri, kus filmivõtete ajal elas, hea meelega isegi ära ostnud. Kõik lubasid ka tagasi tulla, kui pandeemia läbi ja saab rahulikult reisida.”

Samal õhtul saime taas kõne levitajalt, kas soovime Christopher Nolaniga intervjuud teha. “Selle peale läksid mul jalad nõrgaks. Niigi oli juba suur ime, et meid lasti ligi sedavõrd tundlikele isikutele nagu filmi peaosalised ja siis veel režissöör ka tagatipuks. Oli väga meeldiv intervjuu: Christopheril oli Eesti väga hästi meeles ja tänas tuhandeid inimesi, kes filmi tegemisele kaasa aitasid,” lisab Jüri.

Mingeid ettekirjutisi intervjuueerimiseks Muttikale ei antud, kuid eesmärk oli rääkida filmist. “Märkasin ootesaalis ajakirjanike, keda pärast intervjuusid noomiti, et nad oleksid pidanud rääkima rohkem filmist mitte kellegi isast või eelmistest rollidest,” ütleb ta. “Mind huvitas kõige rohkem just see, mida nad Eestist mäletavad ja siin olles kogesid. Arvan, et peaosalised pidid päeva jooksul umbes 50 intervjuud andma ja küsimused võisid kergesti korduma hakata. Usun, et suutsime neid heas mõttes üllatada, sest nad said rääkida sellest, mis teisi ajakirjanike ei huvita – Eestist.”