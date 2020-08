„Teneti“ üks peaosatäitjaid Robert Pattinson ütleb, et talle meeldis Tallinn väga. „Ma ei teadnud algul, mida oodata. See oli nii lahe. Käisin imearmsas restoranis. See oli tõeliselt ilus,“ räägib ta „Ringvaates“ ja lisab, et tuleks siia kindlasti tagasi. „Soovitan seda kõigile. Tean, et paljud käivad seal laulupeol.“

Christopher Nolan ütleb, et tal on Tallinnast palju häid mälestusi. „Mul oli pere kaasas. Meil oli ilus maja ja saime nautida linna ka isiklikul tasandil. Nädalavahetustel hulkusime ringi, käisime restoranides. Samuti on mul meeles inimesed ja nende professionaalne koostöövalmidus. See oli tõesti erakordne. Saime filmida vaimustavates paikades. Ja statistid, kes filmis osalesid, olid ühed maailma paremad. See oli uskumatu koostöö ja meil on filmivõtetest tõesti suurepärased mälestused. See mõnus huumor, millega tallinlased suhtusid liikluspiirangutesse, oli midagi märkimisväärset. Tundsime end väga teretulnutena. See oli võrratu paik.“

Eestlased said filmis erakordselt hästi hakkama

Pattinson juhtis Pärnu maanteel üles võetud stseenides ise autot ja ütleb, et see oli tore kogemus. „Näitlejana ei saa sa tavaliselt ise midagi teha, eriti märulistseenides. Enamasti filmitakse autoga sõitmist treileri peal. Liigud üliaeglasel kiirusel ja teed näo, nagu kihutaks. Kui saad midagi ise päriselt teha, on alati lõbusam. See on väga tore, kui Chris midagi teha laseb, tekib tunne, et sinuga arvestatakse. Ja BMWga kihutada on lõbus, eriti kui kõigi teiste autodega sõidavad kaskadöörid, kes alati eest ära tulevad. Siis on märgatavalt lihtsam, kui kõik autod kaasa töötavad.“

Roberti tegelaskuju rääkis filmis ka eesti keeles, kuid praeguseks on tal kõik sõnad meelest läinud. „Sel hetkel vist midagi teadsin, nüüdseks on kõik ununenud. Mulle meeldib eesti keele kõla. Mäletan, et vaatasin teie suurt kontserti, kuhu kõik kokku tulevad. See oli väga ilus.“

John David Washington ütleb „Ringvaatele“ antud intervjuus, et Tallinnas filmimine oli väga meeldejääv kogemus. „Omaette põnev oli näha laial tänaval mitte kedagi peale võttemeeskonna. Kui tegime pausi ja läksime tagasi algsetele positsioonidele, olid seal ainult meie masinad. Tänavad olid tühjad ja vaiksed.“