TAGASI TELESSE! Neeme Raud võtab üle „Tallinna kodanike“ saatejuhi teatepulga: Mihklil on oma stiil ja nii ka minul 

Neeme räägib, et pakkumiste korral kaalub ta, kas tegu on tema jaoks huvitava projektiga või mitte. „Tallinna kodanike“ juhtimine tundus talle piisavalt põnev, et saatejuhi koht vastu võtta. „Meil on olnud üks saatekoosolek, mis toimus kolm päeva tagasi, nii et kõik käib väga kiiresti. See on tegelikult väga tore, et suure saate saab nii kiiresti käima lükata,“ sõnab ta.

„Ma ei saa mööda sellest, et olen nii kaua Ameerikas olnud ja kogu oma ajakirjandusliku hariduse seal saanud, nii et igas saates peab olema ka üks staaresineja, kellega on üks ühele intervjuu. Saade peab olema informatiivne vaatamine, mida ei vaataks ainult Tallinn – kuigi Tallinn on meie märksõna –, vaid terve Eesti, sest Tallinn kujundab kogu Eesti teemasid,“ selgitab Neeme.