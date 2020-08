TAGASI TELESSE! Neeme Rauast saab taas saatejuht: mõtlesin päeva või kaks 

"Esimene saade on mul peas juba valmis," ütleb Raud. Tema sõnul Tallinn väga seksikas linn ja tema tahab siin elada rohkem kui New Yorgis. "New Yorgis räägitakse, kas see tõuseb üldse pärast koroonat jalule. Tallinn jäi jalule, nii, et toome selle seksika Tallinna informatiivselt tagasi eetrisse. Lööme müürid, mis on Tallinna ümber kerkinud, kõikuma."