TOHOH! Mihkel Rauast saab TV3 „Duubli“ saatejuht: sellest on paarkümmend aastat möödas, kui igapäevaselt eetris olin 

Mehel on muidugi uue väljakutse eel ka ootusi. "Suurepärased ootused ja mu ettepanek on nende ootuste realiseerimisega kohe peale hakata, teha täna väike katse, seda enam, et tavaliselt oleme eetris pool tundi, täna natuke kauem," ütles Mihkel neljapäeval Maarjamäe lossi pargis peetud TV3 sügishooaja tutvustusel.

Viimase paari päeva jooksul on TV3 inimesed tulnud mu juurde ja öelnud: "Issand, kui tore, et sa tuled." Sõbrad, ma olen 20 aastat teinud TV3-s saateid! Ma olen TV3 Grupis olnud kauem, kui suurem osa teid, nii, et ma tegelikult ei tule kuhugi, olen siin jätkuvalt olemas, mul on selle üle hea meel ja ma tunnen end sinu kõrval, Liis, erakordselt hästi."