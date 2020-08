TOHOH! Mihkel Rauast saab TV3 „Duubli“ saatejuht: kuna minu pere elab Ameerikas, pidime pakkumise peale mõtlema 

„Viimase paari päeva jooksul on TV3 inimesed tulnud mu juurde ja öelnud: „Issand, kui tore, et sa tuled.“ Sõbrad, ma olen 20 aastat teinud TV3-s saateid!“ räägib Mihkel. „Ma olen TV3 Grupis olnud kauem, kui suurem osa teid, nii, et ma tegelikult ei tule kuhugi, olen siin jätkuvalt olemas, mul on selle üle hea meel ja ma tunnen end sinu kõrval, Liis, erakordselt hästi.“

Saatejuhile meeldib otsesaadete puhul, et kõik, mis juhtub, jääb lindile. „Midagi pole võimalik uuesti teha ja see distsiplineerib saatetegijaid, sest kui sa tead, et midagi võib uuesti teha, teed sa seda automaatselt poole vinnaga. Kuid otse-eeter nõuab sinult 100%. Teine põhjus on praktiline – saated algavad ja lõppevad alati konkreetsel kellaajal. Kui ma midagi linti teen, võib see kesta tunde, aga otsesaatega seda varianti pole.“

Mihkel, kes on juhtinud saateid „Kolmeraudne“ ja „Tallinna kodanikud“, tunnistab, et talle meeldivad kergemad ja meelelahutusliku elemendiga saated väga. „Samuti meeldib mulle „Duubli“ puhul, et saan seda teha koos suurepärase ja võluva saatejuhiga. Olen väga pikalt tunniajast otsesaadet üksi teinud ja see on väga vastutusrikas. Ma ei taha öelda, et „Duubel“ seda ei ole, aga ikkagi on väga mõnus teada, et lähed saatesse ja sul on teine inimene, kellega saad vastutust jagada,“ selgitab ta.