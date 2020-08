„Rannamaja“ avaosas oraalseksiga kuulsaks saanud Helena: ma ei kahetse mitte midagi! 

Helena ütleb, et eks varsti on näha, kas leidub inimesi, kes tema naljasoont ja isiksust tajuvad. „Esimeses osas on kõike parajalt – huumorit, draamat, veidi hambapesu, pidu. Kõige rohkem tahaks kommenteerida muidugi saate montaaži – vinti tuleb ju korralikult üle võlli keerata. Eks seetõttu on ka endal rohkem nalja ja tuleb leida selle positiivsed küljed. Tõsiselt lahe osa ja ma ei suuda ära oodata, mida järgnevad osad endaga kaasa toovad. Põnev!“