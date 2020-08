„Eesti mängu“ võitis Erle Loonurm: lõpus tekkis kerge sportlik hasart 

Saates osalemiseks andis Erle jaatava vastuse üsna kohe. “Ootasin toredat meeleolukat mängu, töötan igapäevaselt uudistes ja meelelahutuslikes asjades ei olegi olnud võimalust varem osaleda. See oli uus, huvitav ja teistmoodi kogemus. Kui tore meeskond pakub osalemist, ei näe põhjust ära öelda,” põhjendab ta. Erle usub, et eduka osalemise “Eesti mängus” tagab kombinatsioon kolmest asjast: intuitsioon, teadmised ja tahe. “Need tõid ka lõpuks võidu.”

“Osalemine jäi lõpuni minu jaoks mänguks, võita on muidugi tore ja see tunne väga hea, aga läksin alati kohale mõttega: vaatame, mis saab, peaasi, et mängulust säilib ja ei hakka nui neljaks midagi tahtma või suruma. Sellel ei ole lihtsalt mõtet, sest kõikidele küsimustele polegi võimalik vastust teada. Kui lõpus rebimiseks läks, tekkis kerge sportlik hasart, aga enamasti suhtusin sellesse tõepoolest kui mängu,” sõnab Loonurm.

"Eesti mängu" finaal - vastamisi Erle Loonurm ja Tõnis Niinemets Foto: KAIRIT LEIBOLD

“Loogiliselt peaks olema minu jaoks kõige lihtsam teema kultuur, aga selles mängus sai tõestust, et ega see kategooria polegi niivõrd oluline. Küsimused on piisavalt krutskeid täis, sa kas nuputad vastused kuidagi välja või mitte. Mul oli kohati tunne, et kõige kergemalt tulid vastused hoopis spordiküsimustele,” ütleb Erle.

Finaalsaates läks Erle vastamisi Tõnis Niinemetsaga. “Oi, see oli väga tore ja vaieldamatult kõige lõbusam saade. Tõnis on teada tuntud hea huumorimeelega ja hoidis meeleolu üleval. Polnud klassikalist finaali tunnet, närvist rääkimata. Selle finaali teeksin küll uuesti läbi, sõltumata, mis tulemus oleks,” kirjeldab ta.