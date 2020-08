Saated „Rannamaja” uue hooaja esimeses osas tualettruumis oraalseksi teinud paarikene: me ei oleks arvanud, et asi nii kaugele läheb! Keit Paju , täna, 07:00 Jaga: M

Helena ja Toomase arvates ei peaks olema seks tabuteema. “Võtke ennast kokku, sest seks on osa elust! Seks on osa elust terve meie eluea ja kui te ei oska seksida, siis te ei oska elada! Õppige seksima ja elama!” ütleb Toomas. Foto: TV3

"Rannamaja" uus hooaeg algas tõepoolest pauguga! Koheselt teineteise vastu sümpaatiat tundnud Toomas (22) ja Helena (22) ei suutnud iha tagasi hoida ning läksid juba saate esimestel võttepäevadel vannituppa intiimsust otsima. “Vannitoas on väidetavalt ainult mikrofonid, mitte kaamerad, sellepärast me sinna läksime. Kui me õhtul Toomasega kaisus magame ja ma talle ütlen, et mul on täiesti märg juba, eks see kõik salvestatakse ka üles, aga me ei saa midagi sinna parata,” nendib Helena.