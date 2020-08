„Rannamaja“ uus hooaeg on ukse taga! Avaosas tekib esimene paar ja kireööga õnnistatakse sisse rannamaja WC 

Septembrist TV3 kanalile jõudvat tõsieluseriaali saavad fännid juba tänasest näha eksklusiivselt voogedastusteenuses Go3.tv. Selle hooaja osalised on kaaslaste otsingul palju aktiivsemad. Juba avaosas hakkab sädemeid lendama vallatu klubitantsija Helena ja naistemurdjast Toomase vahel. Eelmisest hooajast võeti siiski nii palju õppust, et valvekaamerate eest põgeneti mitu korda WC-sse „hambaid pesema“.

Treilerist näeme, et esimese osa armuhetked ei jää kaugeltki viimaseks, mis sel hooajal kaamerasse jäid. Tundub, et meie staarid on tõesti kaaslase otsingul saatesse tulnud, kuna hooaja jooksul jõuab rannamajja ööd veetma suur hulk vallalisi.