„RANNAMAJA“ KIREÖÖ: esimene paarike andub teineteisele korduvalt juba saate avaosas!

Saate esimeses osas ei puudu pidu, draama, suhted ega ka armuseiklused. Kuigi televisooni vahendusel näeb saadet alles järgmisel nädalal, on see juba praegu voogedastusplatvormil Go3 saadaval ning esimesed vaatajamuljedki juba internetis ringlemas. Esimesel õhtul tekib elutoas kaardimängu mängides tõmme vallatu klubitantsija Helena ja naistemurdjast Toomase vahel. Õhtu edenedes liigub paar magamistoa asemel koos WCsse, et kaamerate eest varjatult rahus intiimseid toimetusi teha, ühise tualettruumikülastuse ettekäändeks tuuakse hammaste pesemine.

Samal teemal Tõsielusaate „Rannamaja” osalised: see hooaeg tuleb väga mahlane! 21. august 2020, 12:23 GALERII | Nemad hakkavad „Rannamajas“ oma elu armastust otsima! 20. august 2020, 04:41 Helena ja Toomase tegemised ei jää teistele majaelanikele märkamata - Hanna käib pimedas ukse taga kuulamas, mis tualetis täpselt toimub ning hommikul minnakse koos Viktoriaga tegevuspaika üle vaatama. Neiud juhivad tähelepanu maas vedelevale vetsupaberile ja pakuvad, et see võib Toomase kehavedelikega kaetud olla. „Ei saa mitte kuidagi jobiga koos olla, kallikene,“ kinnitab Helena ja Toomas soovitab seepeale tüdrukutel paberit nuusutama minna. See on aga juba ammu tualetipotist alla lastud.

Helena ei kahetse juhtunut ja toob välja, et vahekorras olek on tavaline asi. „Tüdrukud arvavad, et ma olen tagasihoidlik ja mulle ei meeldi seksida, aga ma olen tegelikult täiesti vastupidine. Sellesmõttes ma ei kahetse kindlasti. See on asi, mida kõik teevad nagunii, lihtsalt oleneb kus. Juhtus siin, siis juhtus siin.“

Hiljem paljastab Helena peidetud kaamera ees ka, miks ei saanud teised osalejad tualetist kehavedelikke leida – neiu teatab, et vahekord oli hoopis oraalne. „Ma imesin lahti tal – see kõik on mul siin,“ sõnab Helena käega oma kõhule näidates.