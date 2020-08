Kristi Loigo intervjuu Carmen Pritsonile: ma võib-olla ei saakski ettevõtjana jätkata, kui ma avaldaksin lepingute sisu ja nende maksumust 

Pritson tõi saadet tutvustvas videoklipis välja peamise põhimõtte, et ühe inimese tõde ei pruugi olla teise inimese tõde. "Me kõik elame nii nagu arvame, et meie jaoks on õige. Sellest saab meie tõde. Sellest saab meie maailmavaade. Minu tõde ei pruugi olla aga sinu tõde ja sinu tõde ei pruugi olla minu oma. Aga see veel ei tee sinu tõde valeks ja minu oma õigeks."

Kristi ei saa tänaseni aru, mis juhtunud on.

"Mulle ei ole veel teada, mis on juhtunud. Enne jaanipäeva see kõik algas ja tundub, et kõik teised teavad hästi palju, aga ma ise pole teadlik, mis on see, milles mind süüdistatakse ning mis on mitte sihtotstarbeline annetuste tarbimine. Mul ei ole selleks täna vastust," tunnistab produtsent.

Loigo sõnas, et ta läks Kanal 2te koroona tõttu vajamineva eelarve kärpeid arutama. "Seal juhtus selline asi, et mind oodati terve armeega. Kohal olid nende advokaadid. Selleks muidugi ma valmis ei olnud, et on tekkimas juriidiline teema. Mulle öeldi seal laua taga, et minu suhtes on kahtlused annetuste rahade kasutamise osas ja kui ma küsisin, et kes kahtlustab, kuidas kahtlustab ja milles kahtlustab – selle kohta öeldi vaid, et see on konfidetsiaalne info ning, et nad kaaluvad politseile kuriteoteate tegemist."

"Ma ütlesin neile, et te olete siin juristidega, et ma oleks soovinud seda teada. Ma ei saanud end kaitsta. Ei olnud mul juriste kaasas, ei olnud ma selleks valmistunud. Ma ei tea tänaseni, mille eest ma end kaitsema pean," meenutas Loigo toda päeva, kust kõik algas.

Loigole öeldi Kanal 2e advokaatide poolt, et „Kodutunde” tootmine tuleb peatada. "Kuigi "Kodutunne" oli juba sügishooaja tootmises. Ehk me olime juba sügishooajaks kaks saadet ära filminud ja oldi minemas ka kolmanda pere juurde. Sel hetkel olin ma ka emotsionaalne juba ja ütlesin, et olen sunnitud siit lahkuma."