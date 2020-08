Saated „Terevisioon“ alustas hooaega adrenaliinilaksuga: „See oleks küll üks kole lugu, kui Reimo ennast katki kukuks!“ Aigi Viira , täna, 08:29 Jaga: M

GALERII

SAATEJUHT TROTSIB OHTE: Pumptrack, millelt Reimo Sildvee kuidagi lahkuda ei suuda, ootab veel muruga kaetud künkaid. Sõit neil looklevail radadel annab saatejuhile võimsa adrenaliinilaksu. Foto: Stanislav Moškov

„Aga mis saab, kui Vova ei tulegi?“ naerab „Terevisiooni“ režissöör Elo Selirand, kui võttegrupp end Narva külje all Äkkeküla spordikeskuses autodest välja pakib. On pühapäeva hall varahommik, mil terevisioonikad asuvad tegema videolõike hooaja esimesse saatesse. Vova, keda pikisilmi oodatakse, on endine laskesuusataja Vladimir Všivtsev, kes on Äkkekülla terviseradade loomisest teinud endale elutöö. Saatuse irooniana on ta kodulinnas Narvas rattatrikki tehes nii õnnetult käkaskaela kukkunud, et saabub karkude toel.