TELESAAGA JÄTKUB! Kristi Loigo siunab Katrin Lusti: saate ülevõtmine on nii tähtis, et tikutulega abivajajaid otsida – saaks asja vaid enda käpa alla?! 

Mõnd aega tagasi sattus Kanal 2 heategevussaade „Kodutunne“ inetusse skandaali – Kanal 2 sai vihjeid ja tekkis kahtlus, et saate kogutud summad ei ole täies ulatuses läinud abivajajatele. Loigo omakorda kinnitas sellal sotsiaalmeedias, et kõik „Kodutunde“ annetusrahad on kasutatud sihtotstarbeliselt. Asi lõppes sellega, et Kanal 2 lõpetas 19. juunil koostöö saate produtsendi Kristi Loigoga ja esitas kümme päeva hiljem tema kohta kuriteoteate õiguskaitseorganitele. Hiljem kuulutati välja uus heategevussaade „Hingesoojus“, mille produtsendiks on Katrin Lust.