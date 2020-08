TV3 „Rannamaja“ uue hooaja esimene osaleja on terava keelega biseksuaal Oskar 

Tallinnast pärit 23aastane Oskar on aktiivne noormees, kes on hiljuti lõpetanud välistudengipõlve Taanis. Oskar peab end väga mitmekülgseks inimeseks, kel on palju huvisid, neist suurim aga muusika. Vaba aega veedab Oskar sõprade seltsis, muusikat kuulates või kunsti nautides.