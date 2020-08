„Rannamaja“ uue hooaja kaks osalejat on teada: terava keelega biseksuaal Oskar ja vallatu klubitantsija Helena

22aastane Helena elab Tallinnas, päeval on ta ontlik tudeng Tallinna Tehnikaülikoolis, öösiti aga metsik tantsukiisu klubiüritustel. „Olen seiklushimuline, otsekohene, lõbus, aus, imeliku huumori, nilbete naljade ning elurõõmuga; parajalt emotsionaalne ning heas mõttes hull tots. Pean end väga aktiivseks inimeseks ning sõna „puhkus“ minu sõnavarasse ei kuulu. Huvialadeks on enesearendamine, õppimine, tantsimine, kassid, söömine, sõbrad ja mehed,“ kirjeldab ta end.

“Rannamaja” uus hooaeg tuleb Helena kinnitusel pöörane: “Arvasin, et sellest ei tule nii vägev hooaeg, kui reaalselt tuleb! Väga palju intriige, väga palju vahvaid situatsioone, mida krutime oma kambaga veel lahedamaks! Võib-olla tuleb ka midagi intiimsemat…kes teab…tuleb vaadata!“ vihjab ta.

Tallinnast pärit 23aastane Oskar on aktiivne noormees, kes on hiljuti lõpetanud välistudengipõlve Taanis. Oskar peab end väga mitmekülgseks inimeseks, kel on palju huvisid, neist suurim aga muusika. Vaba aega veedab Oskar sõprade seltsis, muusikat kuulates või kunsti nautides.

„Nädalavahetuseti saan oma metsikut poolt rahuldada öösel Tallinna tänavatel ning klubides. Mulle pakub meeletult inspiratsiooni kohtuda uute inimestega, neid tundma õppida või siis näiteks suveöödel linna avastada. Uued kogemused on megad ja annavad palju juurde; seega olen endale eesmärgiks seadnud kogemustepagas võimalikult suureks paisutada,“ kirjeldab Oskar.

Lisaks Oskarile alustavad „Rannamaja“ uut hooaega veel viis vallalist, kes on valmis pööraseks, kirglikuks ja ettearvamatuks seikluseks, mis on tulvil romantikat, intriige ja suhtedraamat.

"Rannamaja" teise hooaja osalejatest on nüüdseks teada Oskar ja Helena, kuid lisaks neile on kirgliku, romantilise ja ettearvamatu seikluse alustamiseks valmis veel neli vallalist. „Rannamaja“ uut hooaega näeb Go3 platvormil juba augustikuus, TV3 eetrisse jõuab see septembris.