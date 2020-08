Taavi Libe alustab uue saatega „Märgatud Eestis“ 

"Uus saade „Märgatud Eestis“ annab võimaluse küünarnukkideni kaevuda Eesti elu traagilisusse ja koomilisusse. Mõte taolist saadet teha sündiski tänu sellele, et Eestis on tohutult palju põnevaid persoone, sündmusi ja paradokse, mis ei pruugi mahtuda tõsise uudistesaate või glamuurse stuudiosaate konteksti, ent mis väärivad kajastamist," selgitab saate autor ja juht Taavi Libe.

Vaataja saab telekohtumistele kaasa elada-tunda-mõelda-naerda ja vast pisaragi poetada. Haaravaid lugusid on palju, sest elu ise kogu oma hiilguses ja viletsuses pakub ainukordselt nauditavat vaatemängu. "Ma pole kunagi olnud seda meelt, et meie pisikesel kodumaal on mitu erinevat Eestit, aga see, millist elu elatakse pealinnast vähem kui 100 kilomeetri kaugusel, on ikka hoopis midagi muud sellest, mida elatakse Tallinnas. Nende inimestega kohtumine ja nendega tutvumine mõjub värskendavalt," selgitab Libe.