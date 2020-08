Läti Televisioon teeb oma versiooni telesarjast „Lahutus Eesti moodi“ 

Humoorikas draama keerleb nagu Eestiski, kahe abielupaari suhete ümber. ETV peatoimetaja Marje Tõemäe sõnul on põnev vaadata, kuidas lätlased lahutuse ja suhete teemale lähenevad.

"Ääretult hea meel, et LTV-le meeldis sari niivõrd palju, et nad leidsid selle olevat väärt adapteerimiseks," ütleb Tõemäe ja lisas, et suvel näitas LTV ka ETV originaalsarja "Suus sulav Eesti".