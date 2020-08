Suurejooneline telesõu „Maskis laulja“ tuleb taas! 

Juba septembrikuus alustava TV3 värske sügisprogrammi uhkeimaks sõuks saab "Maskis laulja" teine hooaeg, mis TV3 programmijuhi Raimo Kummeri sõnul kinnitusel on eelmisest veelgi põnevam. "Rõõm on tõdeda, et "Maskis laulja" uue hooaja ettevalmistused on lõpusirgel ning kümme väga ägedat ja üllatavat staari on peagi maskeerituna valmis vaatajate ette astuma. Kõik karakterid, kostüümid ja maskid on sügishooajal uued ning ka seekord teeme kõik võimaliku, et osaliste isikuid saladuses hoida – eks ole ju teada, et maskisaatega seotu on telesügise kõige paremini hoitud saladus!"