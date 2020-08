Zoë Kravitzi seriaalile tehti esimese hooaja järel lõpp 

Zoë jaoks oli "High Fidelitys" mängimine seda olulisem, et 2000. aasta Hollywoodi ekraniseeringus osales tema ema Lisa Bonet ("The Cosby Show"). Zoë on rääkinud, et emale meeldis väga filmis mängida ning ka ta ise on ekraniseeringu suur fänn.

Sarja lõppemine on Female Firsti teatel üllatav, sest selle loojad Veronica West ja Sarah Kucserka olid hiljuti Hollywood Reporterile rääkinud, et neil on kavas mitu hooaega. "Filmi ja telesarja vahe on see, et telesari kestab loodetavasti mitu hooaega ja on eetris kümneid ja kümneid tunde."