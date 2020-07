Saan hakkas sarjaga „Eesti krimilood“ tegelema kevadel, kui paljud pidid sunniviisiliselt aja maha võtma ja päevi nelja seina vahel mööda saatma. „Kõik tuli väga kiiresti. Teame, et teleturg on, nagu on, ja sa pead kiirelt reageerima. Mul oli umbes kolm sekundit aega otsustada ja mõtlesin, et whatever, teeme.“