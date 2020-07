Jaapani anime-sarjas hakkab seiklema eestlasest tegelane 

„Jaapan upub“ on 1973. aastal ilmunud katastroofiromaan Sakyo Komatsu sulest, kes on üks Jaapani tuntumaid kirjanikke. Netflixi sari toob raamatu tegevuse tänapäeva. Kite on sarja maailmas väga kuulus juutuuber, midagi sarnast rootslasest Youtube'i staari Pewdiepie'ga. Sarja noorim tegelane Go on Kite tohutu fänn ning kui Jaapanit tabanud looduskatastroofist videosid filmiv Kite temaga kohtub, saab vastuse küsimus, kas iidol ka noore austaja imetluse tegelikult ära teenis.