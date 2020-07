FOTOD | „Naiste sõja“ esimene võttepäev Sausti mõisas: elevus, üllatused ja palju lokke!  

"Oleme kaunis Sausti mõisas ja tunne on väga pidulik – kõik algab ju uuesti ning oodata on erilisi üllatusi nii süžeepöörete kui ka näitlejate ridades," märkis Sander, kes on nüüdsest ka sarja kostüümikunstnik. Kõik tegelaste rõivad, aksessuaarid, soengud ja muu sarjas kasutatav 1940. aastate stilistikaga seotu on Sanderi valida. "Olen spetsiaalselt sarja jaoks koguni mõned maalid teinud, et kõik ikka ajastutruu välja näeks," märkis ta.