Telenäod Reet Oja meenutab palgalõhet teles: selles polnud tol ajal midagi imelikku Toimetas Katharina Toomemets , täna, 11:42

Rein ja Reet Oja Foto: Teet Malsroos

„Mulle korduvalt öeldi, kui küsisin – ma olin ka ju teatud perioodidel peatoimetaja –, et teised saavad nii palju ja ma võiks ka: „Aga nad on ju mehed.“ See öeldi täiesti siiralt ja rahulikult välja. Tol ajal polnud selles midagi imelikku ja leiti, et see on loomulik,“ meenutab legendaarne saatejuht Reet Oja ETV-le antud eksklusiivintervjuus.