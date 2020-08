„Kodutunde“ endisest assistendist saab „Hingesoojuse“ saatejuht: Kristi Loigo sõimas mind Katrin Lusti tööpakkumise peale mölakaks ja reeturiks

Kristi Loigo kommenteeris Kroonikale Veersalu palkamist. „Tundub, et inimeste armastatuim tegevus on teha täpist must plekk. Kuidas kommenteerida seda, et kunagine Kodutunde assistent juhib analoogsaadet? Õigeid sõnu siin leida on raske. Ühest küljest, iga produtsent loob oma meeskonna ise. Kui pr Lust näeb temas seda X faktorit (mina seda kahjuks ei näinud), mida saatejuhiks olek eeldab, siis mis meil ikka selle kohta öelda on. Meie käest keegi tema varasemate töökohustuste täitmise ja nendega hakkama saamise kohta pole ju keegi küsinud.“