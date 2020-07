Saated „Kodutunde“ assistent: Kristi Loigo sõimas mind Katrin Lusti tööpakkumise peale mölakaks ja reeturiks Merilyn Närep , täna, 11:00 Jaga: M

Heveli Veersalu: „Loigo ei ole ennegi väga ilusti minuga käitunud.“ Foto: Erakogu

„Teisipäeval, nõks pärast südaööd tuli kogu „Kodutunde“ meeskonnale e-kiri, kus Kristi Loigo kirjutas, et ma olen mölakas ja reetur...,“ räägib heategevussaate „Kodutunne“ assistent Heveli Veersalu, et saate produtsent Kristi Loigo lubas talle sõja kuulutada. Põhjuseks see, et Katrin Lust tegi Veersalule pakkumise asuda tööle Kanal 2 uue heategevussaate „Hingesoojus“ meeskonnas.