Kristi Loigo Katrin Lusti uuest heategevussaatest: väga madal ja alatu! 

"Võtta vastu midagi mis on teiselt vägivaldselt käest rebitud, on väga madal ja alatu! Mis veelgi vääritum, Katrin Lust on pöördunud "Kodutunde" assistendi poole ja pakkunud talle uues saates tööd," on Loigo pahane.

Kanal 2 on öelnud, et Loigo pole esitanud neile aruandlust selle kohta, milleks on annetusrahasid kasutatud. "Tegemist on inimeste isikuandmete ja konfidentsiaalse palgainfoga ja mina seda avalikult näidata ei tohi, sest mul puudub asjassepuutuvate isikute luba! Küll olen ma neile esitanud kulutabeli, kus on kõik selgesti nähtav."