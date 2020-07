Saated Katrin Lust: minu hingelt läheks suur kivi, kui Kristi Loigo suudaks näidata, et „Kodutunde“ annetusi on kasutatud sihtotstarbeliselt Katharina Toomemets, Merilyn Närep , täna, 17:35 Jaga: M

Katrin Lust Foto: Kalev Lilleorg

„Minu hingelt läheks suur kivi, kui täna tuleks ilmsiks, et Kristi Loigo suudab näidata, et kõik annetused, mis inimesed talle heas usus on teinud, on kasutatud sihtotstarbeliselt. Mina, Katrin Lust, tõuseksin siis diivanilt püsti ja ütleksin, et astun sellest projektist välja, sest otse loomulikult kuulub see Kristile. Uskliku inimesena ma eile (teisipäeva - toim.) õhtul palvetasin selle eest, et tal ikka oleks need andmed, et ta saaks need kanalile esitada ja ise oma projektiga edasi minna,“ räägib Katrin Lust, kellest saab „Kodutunde“ asemel Kanal 2 ekraanile jõudva heategevussaate „Hingesoojus“ produtsent.