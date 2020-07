Kanal 2 teeb uue heategevussaate, produtsendiks Katrin Lust: me pole „Kodutunde“ koopia 

"Andestust, aga ma ise ei tea sellest midagi," kommenteeris Loigo ise Õhtulehele esialgu, paar tundi hiljem kirjutas ta aga sotsiaalmeedias, et Kanal 2 seiskas saate tootmise ootamatult ja põhjendamatult, väites, et koostööpartneritelt on tulnud kaebusi. "Kinnitan omalt poolt, et kõik "Kodutunde" annetusrahad on kasutatud sihtotstarbeliselt ning olen valmis sellekohase dokumentatsiooni esitama nii kanalile kui ka vajadusel õiguskaitseorganitele. Senise koostööpartneri poolt õhku paisatud etteheited on ennatlikud, alusetud ning põhjendamatud. Samuti jääb nende eesmärk arusaamatuks," teatas Loigo.

"Julgen väita, et kogu meeskond on olnud kogu hinge ja südamega asja juures. Meile kõigile on see üks suur arusaamatus. Olles ise ajakirjaniku haridusega ei mahu mulle pähe, kuidas saab sellise ennatliku avaldusega välja tulla? Mis on selle eesmärk?! Loodan südamest, et see kõik on üks halb unenägu!" kommenteeris "Kodutunde" saatejuht Anneli Lahe.