Osale uues saatesarjas, kus peale kaalu pole midagi kaotada! 

Ülekaaluga kimpus olevatele inimestele tuleb sarjas appi kogenud spetsialistide tiim koos Erik Orguga, et asjatundlikult jagu saada kiusatustest, kehvast vormist ja rahuolematusest. Eesmärgiks on tervis, suurepärane enesetunne ja muutunud elustiil ehk kokkuvõtvalt – täiesti uus ja parem elu.

Selge on see, et peale kaalu pole sarjas osalevatel inimestel kaotada midagi!