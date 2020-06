Kanal 2 esitas Kristi Loigo kohta kuriteoteate. Kodutunde saatejuht uutest süüdistustest: "Johhaidii!" 

"Trenažöör endiselt Rasmuseni jõudnud ei olnud. Just see ning füsioterapeudi kinnitus, et trenažöör on Rasmusele väga vajalik, tingis olukorra, kus Lastefondi nõukogu otsustas noormehele vajaliku abivahendi soetada Lastefondi reservidest," selgitas Ottender-Paasma.

"Kodutunde" toimetaja ja saatejuht Anneli Lahe lisas sotsiaalmeedias omapoolse kommentaari. "Jõulusaates tutvustasime viit peret, kellest neljale jõudsime vahetult enne koroona aega ka appi minna. Siis pandi ka meid karantiini. Rasmus jäi ootele kuid see ei tähenda, et pere osas tööd ei käinud."

"Juba mai kuus, kui selgus, et ehk õnnestub varsti taas tööle hakata helistas meie tegevprodutsent Aivar Sipelgas pereisale, kuid siis polnud perel sobiv hetk rääkida. 10.06 saadeti sms "Tere Toomas, Olen Aivar Kodutundest. Kuidas teil läheb? Kas teil on selgunud millist trenazööri oleks Rasmusele vaja? Või peaksime teie füsioterapeudiga selles osas konsulteerima?...jne". Sms on täiesti telefonis olemas. Jääb arusaamatuks, miks Lastefond ei võtnud vaevaks uurida, mis seisus olukord on?! Me toodame aastas 24 saadet. Ei hakka lahti seletama, kui palju kulub ühe saate ettevalmistuseks aega, enne kui seda saab hakata salvestama, enne kui see jõuab teleekraanidele.... Johhaidiii!" kirjutas Lahe sotsiaalmeedias.

"Andestust, aga ma ise ei tea sellest midagi," kommenteeris Loigo üle-eelmisel nädalal Õhtulehele.

Hiljem kirjutas Loigo sotsiaalmeedias, et Kanal 2 seiskas "Kodutunde" edasise tootmise ootamatult ja põhjendatamatult väitega, justkui oleks saate koostööpartnerite poolt saabunud kaebused. ""Kodutunne" pole sellest teadlik olnud. Vastasel juhul oleksime reageerinud koheselt ning edastanud kõik vajalikud dokumendid," kinnitas Loigo.

Ta lisas, et vastab tõele väide nagu oleks Kanal 2 soovinud "Kodutunde" annetusrahade kasutamise osas aruandlust. "Oleme edastanud kanalile sellekohase kulutabeli, mida Kanal 2 on palunud täpsustada algdokumentidega. Olen pöördunud oma raamatupidaja poole, kes vastavad kuludokumendid koondaks, et saaksin need Kanal 2-le ka edastada. Paraku ei pidanud Kanal 2 vajalikuks meie poolt koondatavate ja edastatavate algdokumentide äraootamist ega nendega sisulist tutvumist, vaid selle asemel on avaldatud "Kodutunde" ja saate produtsendi mainet oluliselt kahjustavaid ja alusetuid etteheited," kirjutas Loigo.