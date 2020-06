TV3 VIDEO | Koit Toome 90ndatest: polnud õhtut, kus mulle tabletti ei pakutud 

"Muidugi võeti tol ajal ka napsi ja pakuti igasuguseid asju, aga ma olin nii noor poiss, et musavärk oli tähtsaim. Ma isegi imestan vahel, et ma sellest puhta nahaga läbi tulin, sest ahvatlusi oli palju," räägib Toome. "Alkoholi ja narkootikume liikus igal pool seltskondades, siruta ainult käsi välja. Ei olnud õhtut, kus mulle tabletti ei pakutud, aga ütlesin, et ei aitäh, mul on kõik hästi."