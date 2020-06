„Vaprate ja ilusate“ seksistseenides kasutatakse koroonahirmu tõttu täispuhutavat nukku! 

Seriaalide võtetel peavad näitlejad hoidma kahemeetrist distantsi. Ent kuidas filmida lembestseene? Produtsent ja stsenarist Bradley Bell rääkis New York Postile, et „Vaprate ja ilusate“ tegijad panid pead kokku ja leidsid mooduse seksistseenide väntamiseks.

„Otsisime välja nuku, keda me olime aastaid tagasi surnukehana kasutanud. Panime ta poseerima ja ta oli väga veenev.“ Praeguseks on Belli sõnul vähemalt esialgu kasutusel üksainus täispuhutav nukk.

Mõnes stseenis rakendatakse ka näitlejate abikaasasid. „Mõtlesime, et kui näitlejad ei saa teineteist puudutada ja neid ei tohi tihedas embuses näha, siis on see probleem. Pöördusime siis näitlejate abikaasade poole ja küsisim, kas nad oleksid suudlusstseenides valmis kehateisikuteks hakkama. Mõni oli nõus - meil on varemgi kaskadööre olnud, aga mitte suudlemisel. Neile tehakse [Covid-19] analüüs ning me kanname hoolt, et mees ja naine tunneksid end suudeldes mugavalt. Nii saame oma sarjas väga kuumi suudlusi näidata. Kaameratrikkide ja montaažiga jääb mulje, nagu suudleks meie meesstaar naisstaari.“