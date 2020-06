Kanal 2 peatab koostöö „Kodutunde“ produtsendiga. Loigo: telekanali poolt õhku paisatud etteheited on ennatlikud, alusetud ning põhjendamatud

"Asjaolud on selgitamisel ja hetkel ei saa rohkem kommenteerida, kui oleme avaldanud ametlikus teates," ütles Postimehe meediadivisjoni direktor Nele Laev.

"Julgen väita, et kogu meeskond on olnud kogu hinge ja südamega asja juures. Meile kõigile on see üks suur arusaamatus. Olles ise ajakirjaniku haridusega ei mahu mulle pähe, kuidas saab sellise ennatliku avaldusega välja tulla? Mis on selle eesmärk?! Loodan südamest, et see kõik on üks halb unenägu!" kommenteeris "Kodutunde" saatejuht Anneli Lahe.

Õhtuleht kirjutas 2018. aastal, et "Kodutunde" produktsioonifirma alt on ostetud Tallinna lähedale eramu koos saunakompleksi ja basseiniga, kus elab saate produtsent ja firma omanik Kristi Loigo (endine Nilov) perega.

Kinnistusregistri andmetel ostis telesaate „Kodutunne“ produktsioonifirma Õuetuba OÜ 2017. aasta jaanuaris Rae valda Karla külla 286 ruutmeetri suuruse maja. Internetis müügikuulutuses oli maja hind 295 000 eurot.

2015. aastal süüdistas puhastusfirma, et Loigo on oma kodukoristuse arveid tasunud firma Õuetuba OÜ arvelt, kuhu kantakse "Kodutunde" abivajajatele mõeldud andmed. "See on ärikulu!" ütles Nilov toona Õhtulehele, viidates, et tema kodu on ühtlasi ka tema firma kontor.