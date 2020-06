Krista Lensinist saab ETV+ saatejuht: parim võimalus arenemiseks on teha midagi täiesti uut 

Lensin ütleb, et mõtles enne kui uue pakkumise vastu võttis. “Mul on olnud piisavalt aega iseenda jaoks ja olen igati valmis uuteks väljakutseteks. Hindan ETV+ julgust muuta saade kakskeelseks. Olen ise kakskeelses perekonnas kasvanud ja alati tundnud puudust vene keelt kõneleva kogukonnaga suhtlemisest,“ räägib ta ja lisab, et kuigi pakkumine tuli ootamatult, oli ta meeldivalt üllatunud, et tema peale mõeldi ja ootab nüüd põnevusega sügist.

“Olen oma elust telemaastikul figureerinud vahelduva eduga pea 30 aastat. Selles maailmas on see miski, mis meid, kes kord on oma südame sinna kaotanud, ikka ja jälle tagasi teleekraanidele lennutab,“ tõdeb ta.

Olgugi, et telekogemust on tal küllaga, on siiski tegemist suure väljakutsega. “Saade “Kes keda?” nõuab rohkelt teadmisi, kiiret oskust umber lülituda eesti keelelt vene keelele nii rääkides kui ka arutledes ning iganädalast põhjalikku eeltööd. Saatel on väga tugev toimetus ja Andrei on erakordselt hea saatejuht, seepärast usun, et saame hakkama. Mina olen valmis ja ootan võimalust alustada väärikas majas koostööd väärikate inimestega.“