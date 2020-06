Briti kultussarja osa eemaldati rassistliku sisu tõttu 

Koomik John Cleese kehastas 1970. aastate menusarjas alailma äpardustesse sattuvat hotelliomanikku. Eemaldatud osa "Sakslased" sai tuntuks fraasiga "Don't mention the war!" ("Vaata, et sa sõda ei maini!"). Kõnealuses episoodis, mis jõudis eetrisse 1975. aastal, kasutas major Goweni nimeline tegelaskuju korduvalt sõna nigger ning pruukis ka indialaste kohta rassislikku väljendit.

Kui BBC 2013. aastal "Fawlty Towersit" näitas, oli kõnealune stseen välja lõigatud.

80aastane Cleese nimetab UKTV otsust rumalaks. Tema sõnul on inimeste huumorimeel väga erinev. "Mõned mõistavad, et kui sa paned tobedad sõnad kellegi suhu, kelle üle tahad nalja visata, ei edenda sa tema vaateid, vaid viskad tema üle nalja. Major oli varasematest aastakümnetest alles jäänud vana fossiil. Me ei toeta tema vaateid, me naerame nende üle. Mis sa ikka oskad ütleda, kui nad [UKTV] sellest aru ei saa, kui inimesed on liiga rumalad, et sellest aru saada."