Telekanalite suvesaated pakuvad mõnusat meelelahutust. Katrin Lust: suvel tahaks teha midagi sellist, et inimene vaatab saadet ja jalg hakkab tatsuma ning naer tuleb peale 

"Suvise Duubli" tiim. Foto: TV3 / Pressimaterjal

Erkki Sarapuu, kes varem juhtinud saadet “Võimalik vaid Venemaal” räägib Õhtulehele, mis see suveduubel täpsemalt on. “Tavalise “Duubli” ja suvesaate erinevus on see, et suvesaates me sõidame suvebussiga ringi ja üritame jõuda kohale sinna, kus on elu, kus on inimesed - kus on vahva!” ütleb Sarapuu. “Lisaks vaatajaga sõbraks saanud saatejuhtidele on meil kaks lisasaatejuhti - äsja debüüdi teinud Tuuli-Ann Freienthal ja mina. Teemegi meelelahutuslikus formaadis saadet, seejuures päevakajalisi asju unustamata. “Et vaataja saaks sumedatel suveõhtutel vabamalt võtta,” ütleb Sarapuu.