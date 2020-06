„Naabrist parema“ Marleenist sai saatejuht: esimese korra kohta võib rahule jääda, kuid kindlasti on veel palju õppida 

"Päev pärast "Naabrist parema" suurt finaali, oli postkastis kiri, kus pakuti saatejuhi kohta. Polnud veel tegelikult finaalist toibunud, aga üllatus postkastis oli positiivne. See on suur kompliment, et selline pakkumine just mulle tuli," meenutab Marleen. Naise sõnul võttis ta mõned päevad aega ja arutas seda nii "Naabrist parema" kui "Naudime elu" meeskonnaga, enne kui vastas pakkumisele jaatavalt.