"Kuuuurija": kus on krunt? 

"Harri Kuusikust ma ei tahaks üldse rääkida," ütleb Sahk. "Temaga ma pole kunagi kohtunud, temaga rääkinud ja talle hinnanguid ei tahaks anda," ütleb Sahk.

Umbes sel hetkel pakuti Sahale kinnistu sõbralt ostmise võimalust, aga see oli juba koormatud 300 000 eurose hüpoteegiga. See tähendab, et Kuusiku sõbra poeg oli krundi juba kokkulepet rikkudes pantinud. Kokkulepet tehes polnud kinnistu enam suurt midagi väärt.

See tähendab, et keegi oli juba arvanud, et kinnistu sobib 300 000 euro tagatise väärtuseks.

Kuidas sai Sahk enda kätte sadu tuhandeid maksva kinnistu Nõmmel?

"Noh, seda te sate avalikest andmebaasidest kontrollida, mis need kinnistud väärt on," ütleb Sahk. "Hindamine on tehtud valedel eeldustel."