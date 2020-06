Erik Orgust saab tõsielusaatejuht! Mees paneb inimesed oma hirmudega silmitsi seisma 

H-rühma liikmete toetaja ja innustaja hirmudega silmitsi seismisel on toitumisnõustaja Erik Orgu. Meie keskel on palju inimesi, kelle igapäevaelu segab mingi hirm, mis ei lase elada ja unistustel täituda. H-rühm koguneb ja tegutseb, et üheskoos ja ka individuaalselt astuda vastu iga osalise hirmule, sellest vabaneda ning muutuda enesekindlamaks.

Projekti käigus kohtutakse nii kõrguse, madude, pimeduse kui muude ärevust tekitavate olukordadega ning proovitakse hirm selja taha jätta. Iga saade on pühendatud erinevale hirmule. Ennekõike on üksteisele toeks teised grupiliikmed, aga appi tulevad ka eksperdid ning H-rühma tugiisik, toitumisnõustaja Erik Orgu.

Erik selgitab, et igapäevaelu takistavate hirmudega on ta ka varem kokku puutunud: „Oma igapäevatöös inimesi nõustades näen, et väga paljudel inimestel on hirmud, mis takistavad neid midagi suurt ja positiivset oma elus ette võtmast. Hirm on blokk teekonnal parema iseendani.“ Erik mainib ära ka mõned hirmud, mida ta omal nahal kogenud on – kõrgus, avalik esinemine, maod ja kiirusega seotu.