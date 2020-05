FOTOD | Mis saab kolmest alles jäänud „Naabrist parema“ konteinermajast? 

Kolm võiduta jäänud konteinermaja ootavad praegu uusi omanikke ja kiirematel on võimalus need endale osta. ""Naabrist parema" kolmel mitte võitnud osalejapaaril on võimalus lähiajal teada anda, kas neil on soov oma kätega ehitatud maja endale osta. Neist otsustest sõltub edasine tegevus. Samas on kolm maja kõigile soovijatele saadaval ehk müügis ning huvi korral saab ühendust võtta sarja produtsendi Jaanus Saarega," ütleb TV3 avalike suhete juht Annely Adermann.