Telenäod Aasta saatejuht Jüri Butšakov elukaaslasest: kui ta valisin, arvasin, et siit tulevad ka järglased Kroonika , täna, 08:33

Annika ja Jüri Foto: Erlend Štaub

"See, et töötan teles ja inimesed mu tänaval ära tunnevad, ei tähenda, et ma ei peaks kodus nõusid pesema või süüa tegema," ütleb Kroonikale antud intervjuus tänavu parimaks saatejuhiks valitud Jüri Butšakov.