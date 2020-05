Loetud päevadega pärast saadet annetasid inimesed Argo Leetmaa raviks üle 99 000 euro. Tänaseks on tehtud kaks mitmenädalast ravitsüklit Moskvas, mis sisaldasid põhjalikke uuringuid, tüvirakkude võtmist ja töötlust ning seljaajju siirdamist, sinna juurde ka üliintensiivsed harjutused.

„See on pisarateni liigutav moment näha ennast üle nelja aasta ise seismas. Jalad värisesid ja vasak põlv oli tunduvalt tugevam, parem tahtis ära vajuda, aga ikkagi ise. See oli esimene suur positiivne märk,“ räägib mees nüüd. „Närisin end meetrite kaupa edasi, 70 meetri pealt läksime 120 meetri peale. Olen nagu mägironija, kes kõige kõrgemasse tippu ronib – näen eesmärki ja iga väike võit annab soovi ja tahtmist edasi minna.“

Kolmanda siirdamistsükli aeg on koroonakriisi tõttu ebaselge. Argo teeb trenni ja nihutas eelmisel nädalal järjest kõndimise rekordi 140 meetrile. Ta on ise üliõnnelik, sest see kõik pidi olema võimatu.